Kaio Jorge, sulle orme di Rodrygo e Vinicius jr: ma Paratici sogna il colpo alla Real

Il destino di Higuain ancora da scrivere (scadenza 2021), Cristiano Ronaldo che ha appena spento 35 candeline e il solo Dybala su cui contare per l'attacco del futuro. Ecco perché Fabio Paratici si è messo sulle tracce di diversi attaccanti di talento per il presente e per il futuro, il più giovane dei quali gioca al Santos e si chiama Kaio Jorge. Attaccante forte fisicamente, può giocare in tutti i ruoli in attacco, anche se, per caratteristiche, predilige giocare come attaccante centrale: tecnicamente "mostruoso", in patria sono già convinti di aver trovato il terzo componente del tridente del futuro per la Selecao, con Rodrygo e Vinicius jr. Una convinzione che l'uomo mercato della Juventus condivide.

Per loro il Real Madrid ha speso 90 milioni di euro (45 cadauno) quasi a scatola chiusa, venendo però ripagato quasi immediatamente dalle prestazioni maiuscole del due brasiliano, a cui ha affidato l'eredità di un attacco orfano dello stesso CR7 e che ha perso strada facendo anche Bale. Sul talento classe 2002, che ha sul suo contratto una clausola rescissoria da 50 milioni, c'è proprio il Real, pronto a far concorrenza alla Juventus per per aggiungere l'ennesima pepita alla sua già ricchissima collezione di talenti futuribili. Di certo la situazione dell'attaccante di Olinda, verrà risolta entro qualche mese: la scadenza di contratto al 31 dicembre 2021 è una tentazione troppo forte per rimanere "non sfruttata".