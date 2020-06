Koulibaly e il Liverpool, l'idea Gabriel e il rinnovo di Maksimovic: Napoli, manovre in difesa

vedi letture

Il Napoli muove le tessere in difesa in vista della prossima stagione. L'idea, che arriva già dal mese di aprile , è quella di Gabriel Magalhaes del Lille. Le parti restano in contatto ma ancora l'intesa col club francese non c'è anche perché sul giocatore c'è sempre l'Everton (col quale aveva già fatto le visite mediche prima dello stop per la pandemia, ndr). Un nome sul quale l'assalto arriverà eventualmente in estate ma la richiesta di 30 milioni del Lille lascia pensare che prima servirà un'uscita pesante.

Koulibaly e il Liverpool Le richieste di Aurelio De Laurentiis e dello stesso giocatore al momento bloccano l'addio di Koulibaly ma la sensazione è che sarà per tutta l'estate un uomo mercato. E che l'addio non sia certo impossibile. Dove potrebbe andare? Il Manchester United c'è ma non alle cifre azzurre. Il Liverpool, soprattutto, ma vale lo stesso discorso: ai 100 milioni chiesti da ADL, difficilmente avrà proposte.

Il rinnovo di Maksimovic La trattativa fra il Napoli e l'entourage di Nikola Maksimovic per il rinnovo di contratto prosegue contornata da clima disteso e serenità fra le parti. La svolta (positiva) sembra sempre più vicina, nei prossimi giorni è atteso l'incontro tra gli uomini mercato azzurri e l'agente Fali Ramadani per provare a trovare la quadra. Il nuovo contratto, nelle idee, avrà scadenza 2024, con l'ex Torino che percepirà un ingaggio da 2 milioni netti più bonus.