Kucka è arrivato, ora servono (numerosi) addii: il punto sul Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se le operazioni in uscita vanno a rilento (Ceravolo, indubbiamente quello con più mercato, ha anche una valutazione fuori dai canoni attuali della Serie B) in entrata il Parma continua a lavorare su nomi importanti: lo è di certo Kucka, pronto a rientrare in Italia dopo 18 mesi di Turchia non eccezionali. Ma avendo già quattro giocatori fuori lista, la priorità del Parma è ora infilare diverse uscite, per evitare di dover aggiungere nuove esclusioni a quello di agosto scorso.

IN ENTRATA - Questione di ore (o di visite) per Juraj Kucka, prossimo a diventare un rinforzo molto pesante per il centrocampo. Tre anni e mezzo di contratto per lo slovacco, che dovrebbe essere annunciato domani, a meno di sorprese. Per la fascia destra doppio obiettivo: Vincent Laurini della Fiorentina e Jacopo Sala della Sampdoria, quest'ultimo sempre più difficile, mentre rimane in stand-by l'operazione con Martin Caceres. Manca l'accordo con la Lazio e con il giocatore stesso, che vuole garantito lo stesso stipendio che percepisce a Roma. L'eventuale operazione con l'Udinese per Antonin Barak dipende ancora una volta dalle uscite.