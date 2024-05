L'agente di Lautaro: "Prossima settimana vedrò l'Inter, devo capire le intenzioni della proprietà"

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, è intervenuto durante la trasmissione QSVS su Telelombardia: "Lautaro ha ancora due anni di contratto, è una grande emozione che una squadra di un livello incredibile come l'Inter mi chiami per trattare il rinnovo quando manca ancora tanto alla scadenza del contratto. Lautaro è legato ai tifosi, alla città, alla squadra. È davvero felice di essere il capitano di una grande squadra come l'Inter".

Ausilio?

"Ho un grande rapporto con lui, è un grande uomo e un grande direttore sportivo, ha fatto una squadra incredibile. Io sono il procuratore di Hector Cuper, conosco l'Inter da tanti anni. Ripeto, è una grande emozione lavorare al rinnovo a due anni dalla scadenza del contratto".

"La prossima settimana c'è un incontro in programma con l'Inter. Stiamo lavorando per trovare un accordo che sia buono per il giocatore e per l'Inter. Ovviamente tutta Europa è interessata all'esito di questa trattativa, vogliamo trovare un accordo, lavoriamo per questo. Dobbiamo trovare un accordo buono per tutti".

Che percentuale ha Lautaro di rimanere all'Inter?

"Il suo contratto scade nel 2026, se il club decide di venderlo può andare via ma il contratto dura ancora due anni. Lui stesso dice che c'è molto tempo per rinnovare, perché non ascolta altro. Se la nuova proprietà decide di venderlo, ascolteremo eventuali offerte, altrimenti ha un contratto.

Lautaro è pronto a fare un piccolo passo indietro sulle richieste?

"Dobbiamo conoscere la nuova situazione del club, magari questo fondo ha un'idea diversa del calcio. Io devo ascoltare la situazione e le loro intenzioni".