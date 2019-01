© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre a zero per l'Atalanta sul Frosinone, dopo due minuti dall'inizio della ripresa. Djimsiti recupera il pallone vicino all'area avversaria, salta due giocatori e poi lo cede a Zapata: il colombiano vince il contrasto con Goldaniga e poi giustizia Sportiello per il 3-0. Altra doppietta per il colombiano.