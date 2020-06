L'Atalanta si diverte e strapazza il Sassuolo: 3-0 il risultato dopo i primi 45 minuti

vedi letture

Primo tempo divertente e ricco di occasioni, quello andato in scena al Gewiss Stadium fra Atalanta e Sassuolo. Soprattutto per merito della Dea, avanti 3-0 dopo i primi 45 minuti.

Parte meglio la squadra di De Zerbi che nei primi 10 minuti colleziona almeno 3 occasioni da gol con Defrel, Boga e Caputo. L’Atalanta fatica a trovare le misure, ma dopo 15’ di studio prende campo e trova immediatamente il vantaggio. Angolo di Gomez, sponda di Caldara e gol di rapina da dentro l’area piccola di Berat Djimsiti. Passano 3 minuti e il Papu Gomez trova il raddoppio, ma l’arbitro Chiffi annulla dopo un on field review. Il doppio vantaggio però è nell’aria e arriva al 31’ con Duvan Zapata: lancio millimetrico di Gomez per Gosens che mette dentro e trova il colombiano liberissimo di segnare il 2-0. Il Sassuolo è in bambola e rischia l’imbarcata: al 36’ altro gol annullato alla Dea, con Pasalic. Un minuto dopo arriva comunque il triplo vantaggio: percussione del solito Gosens, palla in mezzo e tocco sfortunato di Bourabia che col suo autogol porta il risultato sul 3-0.

Sul finire di tempo il Sassuolo prova a tirarsi su, ma Caputo e Berardi si scontrano contro un ottimo Gollini ed il risultato resta di 3-0 al termine dei primi 45’.