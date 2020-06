L'attesa, l'aut aut di Giuntoli, la doppia cifra: il Napoli può rinunciare a Milik?

Arkadiusz Milik è per distacco il miglior marcatore in campionato di questo Napoli. Nonostante non sia sempre titolare, il centravanti polacco dopo questa sera ha raggiunto la doppia cifra nella Serie A 2019/20 con 10 reti in 17 presenze, con una media inferiore al gol ogni due partite. Non ha ancora i numeri della passata stagione, eppure ha fin qui giocato poco più della metà delle partite e anche quest'anno la sua titolarità è stata perennemente messa in discussione, soprattutto nelle partite più importanti.

Quanto vale Milik? La domanda è di quella dalle molteplici risposte perché il giudizio del suo valore divide. A far parlare i numeri, non ci sono grossi dubbi sulla sua redditività. Eppure la considerazione di cui gode non è quella dell'elemento imprescindibile: per l'allenatore, per la società. "Se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021 andrà via", ha detto Giuntoli nel pre-partita. Dichiarazione non nuova, ma che mette un punto sul futuro del bomber polacco che piace all'Atletico Madrid e in Premier League ed è una idea anche della Juventus, club alla ricerca di un 9 per la prossima stagione.

Il Napoli può rinunciarci? Se per Mertens è già arrivata l'ufficialità e con Maksimovic e Zielinski i discorsi sono piuttosto avanzati, sul bomber polacco serpeggiano sensazioni negative. Milik chiede cinque milioni di euro netti a stagione: una cifra importante, ma non fuori mercato. E' la stessa, per intenderci, appena concordata con Mertens, è una cifra che il Napoli non intende concedergli e che porta la società a ragionare già sulle strategie da adottare per mettere le mani su Oshimen in caso di addio di Milik. Ma è giusto rinunciarci così a cuor leggero?