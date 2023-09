L'era giallorossa di Lukaku: Big Rom ha ritrovato il sorriso, ora vuole prendere per mano la Roma

Dopo un'estate molto discussa e movimentata, ora Romelu Lukaku è pronto a fare la differenza. Big Rom ha ritrovato la felicità dopo l'amaro finale di stagione con l'Inter e la disastrosa finale di Champions disputata, in cui si è divorato un gol e ha 'salvato' sulla linea un tiro a botta sicura di Dimarco, e come scrive il Corriere dello Sport ora sente il peso di una squadra che fa affidamento su di lui per uscire dal tunnel della crisi che ha visto la squadra di Mourinho con zero successi in tre uscite.

Dopo l'esordio con il Milan, Lukaku potrebbe vestire la maglia da titolare, proprio come dovrebbe fare oggi pomeriggio contro l'Azerbaigian, con la maglia el suo Belgio. Dopo un'estate ai margini al Chelsea, Lukaku è pronto a prendere per mano la Roma e poco importa se i suoi ex tifosi dell'Inter non abbiano digerito il 'tradimento' estivo. Lukaku non ci pensa più, ha solo la Roma in testa e vuole presto fare la differenza in giallorosso.