L'evoluzione di Darwin Nunez, nuovo Cavani che per Jorge Jesus diventerà meglio dell'originale

Darwin Nunez è stato il colpo da record per l'estate del Benfica. 24 milioni di euro per portarlo via all'Almeria, club di Segunda spagnola. "Sarà presto un top mondiale e sono certo che dovrò perderlo". Jorge Jesus mette le lacrime avanti e profetizza chiaro sull'avvenire dell'attaccante delle Aquile, già tre reti al suo debutto in una competizione europea.

L'estate italiana Nunez è stato proposto a lungo in Italia, a più club. E' finito sulle scrivanie di Inter, Milan, Roma, Napoli. Degli azzurri, soprattutto, che poi hanno virato forte su Victor Osimhen. Dei giallorossi, anche, in caso di addio poi non maturato a Edin Dzeko. Però non se n'è fatto niente, sicché è stato il Benfica la squadra più rapida a prenderlo. Per 24 milioni.

Da un Cavani... All'altro Di fatto è considerato erede di Cavani in patria ma il Matador era l'attaccante che il Benfica avrebbe voluto prendere in estate. Era atteso all'aeroporto ma poi ha scelto di andare al Manchester United, facendo infuriare i lusitani. Che hanno così virato sull'opzione B, ovvero il classe '99 di Artigas, scuola Penarol, un anno all'Almeria e poi via con il volo per Lisbona. Nel mezzo l'esordio con gol all'Uruguay e le lodi di Jorge Jesus. "Diventerà un top mondiale".