L'in bocca al lupo speciale di Gattuso a Pirlo: "Adesso sono c.... tuoi!"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha riservato un pensiero all'amico Andrea Pirlo, che da oggi è il nuovo allenatore della Juventus. Come sempre, Ringhio non è banale e riesce ad andare oltre la delusione per l'eliminazione con una battuta: "Adesso sono c....i suoi!", ha detto a Sky Sport. "Beato lui che ha cominciato subito alla Juventus, io dico così perché questo è un mestiere difficile, non basta avere una grande carriera da calciatore alle spalle. Bisogna studiare e lavorare, si dorme poco. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo".