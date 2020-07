L'indizio della tv Suning e le parole prudenti di Marotta. Dopo Hakimi l'Inter punta tutto su Tonali

vedi letture

Una mezza ammissione che sa di piena conferma. Che l'Inter sia fortemente interessata a Sandro Tonali è novità per pochi, ma dopo il colpaccio Hakimi i nerazzurri sembrano pronti a dare l'accelerata decisiva per il centrocampista di proprietà del Brescia.

Marotta non si sbilancia - "Tonali non piace solo a me, ma a tantissimi italiani che sono esperti di calcio e oggi col Brescia non ci siamo ancora relazionati nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali". Con queste parole l'ad Beppe Marotta ha trattato la questione. Non confermando l'interesse spinto, ma neppure negando l'evidenza. La prova giocata dal 4 bresciano contro l'Inter non è stata delle migliori in carriera, ma questi 90' poco spostano nelle valutazioni generali.

Suning e l'indizio di mercato - Prima della gara col Brescia, l'emittente del gruppo Suning, PPTV, ha presentato la sfida con una locandina in cui si vede la figura di Antonio Conte con un violino in mano all'apice del quale spunta una carta che raffigura il centrocampista del Brescia con la maglia nerazzurra.