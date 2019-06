© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Milano per lavoro", scrive stamattina Wanda Nara su Twitter. Ed è ovvio che tutti pensino ad una sola cosa: il futuro di Mauro Icardi. Nella giornata di ieri sono emerse alcune voci circa una possibile causa legale tra il bomber argentino e l'Inter e la telenovela ha vissuto così una nuova, imperdibile puntata.

Ultime. Cosa ne sarà di Mauro? Le ultime indiscrezioni lo vedono sempre più lontano da Milano, visto che non rientrerebbe nei piani di Conte. Chissà se la moglie-agente sia a Milano per incontrare l'Inter, non è dato sapere per il momento, ma bastano pochi caratteri scritti sui social per scatenare i tifosi, che non vedono l'ora di avere chiarezza sulla vicenda.