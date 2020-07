L'Inter e la svolta Sanchez: club a lavoro per averlo in Europa League e pure il prossimo anno

Chissà se e quanto avrà spostato, in fatto di valutazioni, la grande prestazione fornita ieri da Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla è stato uno dei principali protagonisti del successo tennistico dell'Inter contro il Brescia ma sulla Gazzetta dello Sport il cileno trova spazio anche per ciò che riguarda il futuro.

Inter a lavoro per tenerlo: ad agosto e pure l'anno prossimo - Marotta e Ausilio hanno trovato l'accordo col Manchester United fino al 6 agosto. In sostanza, ad oggi, Sanchez finirà il campionato, giocherà l'ottavo di Europa League contro il Getafe e poi dovrà far rientro alla base. Ma il discorso non è chiuso e in casa Inter si respira un moderato ottimismo per prolungare la permanenza fino a fine agosto. Il nodo è economico ancor prima che tecnico, visto che i Red Devils vorrebbero monetizzare dall'ulteriore permanenza del cileno a Milano fino alla fine dell'Europa League. Ma c'è dell'altro: l'Inter, su indicazione di Antonio Conte, sta lavorando per trattenere Sanchez anche la prossima stagione, a prescindere da quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez.

