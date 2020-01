© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’anno del Gallo? È quanto si augurano in casa granata facendo riferimento ad un 2020 che partirà con la necessità di riprendere il cammino in maniera efficace e coerente dopo gli scivoloni della seconda parte del 2019, e che lo farà con la certezza di avere ritrovato una vena realizzativa ed una leadership indiscutibile da parte proprio di Belotti. Poco importa che le sirene di mercato siano riecheggiate anche dalla Spagna accostando il centravanti del Torino ad alcuni dei club più prestigiosi del continente, perché la simbiosi tra l’attaccante bergamasco e la piazza granata è totale. E l’augurio che quello che sta per iniziare sia l’anno del Gallo apre in un moto di speranza i cuori dei tifosi del Toro.