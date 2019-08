© foto di Andrea Rosito

Fabio Liverani e il suo Lecce attendevano da tanto tempo il ritorno sul palcoscenico della Serie A e sicuramente avrebbero sperato di ottenere risultato diverso. Il 4-0 subito nella sfida del Meazza, però, è forse una punizione troppo severa per una squadra che ha mostrato per larghi tratti della sfida di poter tener testa a una corazzata come l'Inter e che è stata punita solo dalle giocate dai campioni avversari. Il blackout costato l'uno-due nel primo tempo è stato fatale, ma i salentini hanno impressionato per trame di gioco e fraseggio, grazie soprattutto alla vena ispirata di Falco e alle idee del mister romano, vero artefice del doppio salto di categoria,

"C’è da migliorare tanto, ma accantoniamo la sconfitta e lavoriamo in vista del Verona". Il Lecce potrebbe presentarsi al match contro gli scaligeri in una veste ancor più rinnovata, perché il mercato è ancora aperto e la società è alla ricerca dei profili giusti, di esperienza, per coltivare il sogno della salvezza: "Concluderemo il mercato con due-tre entrate e faremo cinque-sei uscite. Arriveranno giocatori che ci aiuteranno ma non trasformeranno la squadra", ha detto Liverani nel post partita. L'impressione è che manchi qualcosa soprattutto a centrocampo, mentre in avanti servirà il classico bomber che porti in dote reti pesanti. Quelle che servono per raggiungere "l'altro Scudetto".