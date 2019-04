La Juve marca stretto Zaniolo: nuovi contatti col suo agente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juve marca stretto Nicolò Zaniolo: secondo quanto riferito da Tuttosport, vi sarebbero stati nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e Claudio Vigorelli, agente del giovane centrocampista della Roma. Si muovono anche Tottenham e Manchester City, al momento per Zaniolo l'ipotesi più probabile è il rinnovo con la Roma, in ogni caso il giovane scuola Inter preferirebbe rimanere in Italia nell'anno dell'Europeo.