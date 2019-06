© foto di Insidefoto/Image Sport

Big e campioni: la Juventus cerca un difensore di primissimo livello per rinforzare il suo pacchetto arretrato. Il sogno è Kalidou Koulibaly del Napoli, operazione complessa ma che per il giornale non è impossibile. Servono almeno 100 milioni di euro così come per Matthijs de Ligt dell'Ajax. Il terzo nome è quello di Marquinhos del Paris Saint-Germain, poi Kostas Manolas della Roma ma c'è pure l'ipotesi Mehdi Benatia, andato via a gennaio per volare in Qatar all'Al-Duhail.