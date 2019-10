La Juve sorride anche durante la sosta: CR7 e Bonucci in odore di record

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano ne ha fatti uno dei suoi. Con la maglia della Nazionale, il Portogallo, CR7 ha incantato il mondo con una rete incredibile, che si candida di diritto alla nomination del goal più bello dell’anno. Brilla anche lontano da Torino, anche se alla Continassa – adesso – lo attendono con ansia. La prossima marcatura dell’extraterrestre, infatti, sarà la numero 700 della sua carriera da professionista: un altro record che a questo punto dovrebbe raggiungere con la maglia bianconera.

Ieri in campo con le rispettive Nazionali anche Matuidi e Demiral. Mentre stasera toccherà agli azzurri in maglia verde, con Bonucci in odore di record: “Giocherò la novantaduesima gara, per arrivare a 100 dovrò giocarle tutte all’Europeo – spiega il difensore della Juve -. A prescindere dai record e i traguardi personali, vogliamo regalare una grande partita e una vittoria, con tre gare di anticipo, che non credo sia mai stato ottenuto dalla Nazionale. Godiamoci la serata”.

Intanto Sarri e il suo staff lavorano da due giorni con chi è rimasto a Torino. L’ultimo a rientrare, dopo aver usufruito di un giorno di riposo in più rispetto agli altri, è stato Higuain, che ieri ha svolto personalizzato un po’ come tutti gli altri. Alla ripresa del campionato le notizie positive si attendono soprattutto dall’infermeria, con la cessata emergenza sugli esterni in primissimo piano.