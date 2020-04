La Juventus in prestito - Del Favero è ambito, tanti sondaggi dalla Serie B

Mattia Del Favero è nei pensieri di tanti per la prossima stagione. Dopo la buona esperienza di quest’anno al Piacenza, nel girone B di Serie C, il giovane portiere di proprietà della Juve ha attirato l’attenzione di alcuni club che sarebbero anche pronti a trattarne l’acquisto. In questo senso c’è stato già qualche sondaggio dalla Serie B, oltre che una richiesta concreta da una parte di una società blasonata di terza serie. E’ ancora presto per chiarire il futuro dell’estremo difensore classe 1998, la Juve potrebbe pianificare per lui un’operazione simil Mandragora all’Udinese o ancora meglio Audero al Venezia qualche anno fa, così da non perderne il controllo durante il periodo di valorizzazione.