La Juventus in prestito - Frederiksen ha raggiunto Fernandes nel Fortuna Sittard

Solo due presenze, una delle quali da titolare, per Nikolai Baden Frederiksen, che a gennaio si è trasferito in prestito nel Fortuna Sittard per misurarsi nel campionato olandese. L’attaccante danese non aveva trovato molto spazio nella prima parte di stagione in Under 23, ma a Torino credono fermamente nel suo potenziale. In Olanda ha trovato un altro juventino dalle qualità indiscusse: Leandro Fernandes. Ulteriori valutazioni sul classe 2000 saranno fatte a conclusione di questa stagione.