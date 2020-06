La Lazio non convince, ma vince. E la distanza Scudetto dalla Juve si riduce di nuovo a 4 punti

vedi letture

La Lazio non convince, ma vince. E questo era ciò che contava di più nella sfida valida per il 28° turno di Serie A contro la Fiorentina . I biancocelesti sono andati in svantaggio nel primo tempo a causa di un gol di Ribery, ma non si sono disuniti e nella ripresa sono così riusciti prima a rimetterla in piedi col 31° sigillo stagionale di Ciro Immobile su calcio di rigore (il 15° ottenuto in questo campionato) e poi addirittura a ribaltarla con un'azione solitaria di Luis Alberto. Lo spagnolo ha riacceso la luce : il sogno Scudetto in casa capitolina è ancora vivo, di nuovo a quattro punti dalla Juve.