La Lazio non sa più vincere. Inzaghi non fa drammi, ma lo Scudetto è sempre più lontano

vedi letture

La Lazio non riesce ad uscire dalla crisi e rischia di dire definitivamente addio al sogno Scudetto. La sconfitta contro il Sassuolo, la terza consecutiva per gli uomini di Inzaghi, complica non poco la classifica biancoceleste che adesso più che alla Juventus dovrà pensare a difendersi da Atalanta ed Inter. A colpire, nel ko casalingo contro i neroverdi, è soprattutto la difficoltà nel creare gioco e azioni offensive pericolose, visto il recente passato e la straordinaria continuità di Ciro Immobile fin qui. L'attaccante biancoceleste ieri si è inceppato e la squadra ha faticato non poco a trovare la via del gol. Ci ha pensato Luis Alberto nel primo tempo, ottimamente servito da Lazzari. Poi più niente.

Il tecnico Simone Inzaghi, parlando nel post partita, ha spiegato la sconfitta con le scelte sbagliate a causa della poca lucidità. Una giustificazione che ci sta, soprattutto dopo tante partite ravvicinate e quando giochi con 35 gradi di temperatura. Ma la striscia negativa rimane, anche se l'allenatore prova a non fare drammi: "Non si molla, dobbiamo guardare avanti e ricompattarci", ha spiegato in conferenza stampa.