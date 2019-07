La Roma aspetta Barella. Ma il centrocampista vuole la Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole del patron del Cagliari, Tommaso Giulini, sul futuro di Nicolò Barella hanno messo in allarme l'Inter, che però sembra ancora in vantaggio perché può contare sulla volontà del centrocampista di trasferirsi a Milano, per giocare la Champions e far parte del nuovo corso targato Antonio Conte.

L'alleato - Il club nerazzurro è pronto a giocare la carta Alessandro Beltrami, agente anche di Radja Nainggolan, il cui futuro è in bilico. Il trasferimento di Barella, secondo La Gazzetta dello Sport, aiuterebbe a rasserenare anche la situazione del Ninja, per il quale non sono arrivate offerte e servirebbero 30 milioni per evitare una minusvalenza. La Roma resta in attesa: il giocatore piace molto e l'offerta di 35 milioni più Defrel lo dimostra.