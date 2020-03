La Roma in prestito - Florenzi-Valencia, un matrimonio che non s’ha da fare. C’è la Fiorentina

La Capitale abbandonata di notte, lo sbarco a Valencia, l’esordio qualche giorno dopo, la varicella, l’eliminazione in Champions e il tampone da Coronavirus negativo. Così si possono riassumere i primi due mesi spagnoli di Alessandro Florenzi. “E’ andato via per giocare e andare all’Europeo” spiegava Fonseca poco dopo i saluti all’ex capitano. Ecco, ora il torneo inizialmente in programma questo giugno, è stato spostato esattamente di un anno causa Covid-19. Lo stesso virus che ha colpito il 35% dei giocatori del Valencia, ma non Alessandro Florenzi che comunque non può ritenersi soddisfatto di questa breve parentesi in Liga con 3 partite giocate e appena 196 minuti conditi anche con un cartellino rosso nel pareggio con l’Atletico Madrid.

RISCATTO - Dunque ad oggi è difficile che il Valencia pensi a un rinnovo del prestito. L’esterno italiano è arrivato a gennaio senza diritti o obblighi di riscatto e considerato il rendimento, unito ai costi che avrebbe l’operazione, difficilmente la società spagnola lo confermerà per la prossima stagione. Neanche Fonseca, però, lo immagina nella sua Roma del futuro. Serve quindi un’altra soluzione perché nell’annata calcistica che verrà si riproporrà lo stesso problema che lo aveva spinto lontano dalla Capitale: ovvero giocare con continuità per partecipare all’Europeo. La Fiorentina ha iniziato a muovere un primo sondaggio con il club giallorosso dopo l’ok di Iachini per procedere con l’operazione che si farebbe comunque con un prestito. Da valutare poi se aggiungere l’obbligo o il diritto di riscatto. Quello che è certo, invece, è che il matrimonio tra Florenzi e Valencia, per adesso, non s’ha da fare.