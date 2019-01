© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'esordio in prima squadra per Alessio Riccardi potrebbe arrivare presto il rinnovo di contratto con la Roma. Il giovane centrocampista classe 2001 ha conquistato Eusebio Di Francesco e si allenerà in pianta stabile con la prima squadra. Il club gli proporrà un contratto da 700mila euro a stagione fino al 2023, in modo da blindarlo subito. A riportarlo è il Corriere di Roma.