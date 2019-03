Lazio, Capanni: "Che emozione entrare all'Olimpico, un premio per me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luan Capanni, talento della Primavera biancoceleste, ha parlato così della convocazione in prima squadra per il match contro il Parma: "Ho ricevuto la notizia della convocazione a due giorni dalla partita, è stata una giornata di grande gioia. Credo molto nel mio lavoro: è stato tutto così veloce da quando sono arrivato qui e senza dubbio sono felice che gli sforzi quotidiani siano stati premiati. L’emozione di entrare in quello stadio è stata unica, – le sue parole a Lance ti fa venire ancora più voglia di giocare. Nel professionismo c’è molta più intensità e velocità, anche più contatti. L’allenamento dura di meno, ma è più intenso e ti fa crescere molto. Obiettivi? Voglio lavorare ogni giorno per aiutare la Primavera e fare buone partite per avere altre opportunità in prima squadra".