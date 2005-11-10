Lazio, Gattuso: "Col Parma se gestiamo prenderemo una legnata sui denti"

14.15 - Sogna ancora la Lazio dopo il successo ottenuto a Torino contro la Juventus. Lo 0-3 dell'Allianz Stadium ha regalato un'altra settimana in vetta alla classifica ai biancocelesti, che domani alle 20.45 ospitano allo Stadio Olimpico il Parma di Alberto Gilardino. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso presenterà la sfida in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

14.29 - È iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Ha subito detto di rimanere umili dopo Torino, da questo punto di vista che segnali ha visto dalla squadra?

"Buoni, abbiamo fatto leggermente meno in confronto a settimana scorsa perché c'è un giorno in meno per lavorare, ma la squadra è viva. Abbiamo avuto piccoli problemini con Taylor che ha saltato un allenamento e mezzo per la botta subita, ieri è tornato con la squadra. Ho visto l'atteggiamento giusto, ho rivisto la partita di Torino e penso che dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità e veemenza. Se abbassiamo queste cose, domani diventa molto dura. Se pensiamo di gestire la partita prendiamo una legnata sui denti che ci ricorderemo a lungo".

Come gestirà i tre impegni in una settimana?

"Per noi la priorità è domani, poi ho parlato col mio staff e sicuramente dovremo fare delle scelte. La priorità è la partita di domani, poi già da domenica dovremo fare delle valutazioni".

Cercherà di mantenere intensità e corsa come nelle ultime partite?

"Quando leggo i dati non cerco il volume di corsa, ma l'intensità tra picco massimo e alta velocità. Quello è un dato che mi interessa e che ricerchiamo durante la settimana. Quando corri tanto, dipende sempre dall'intensità. Frattesi domenica ha toccato pochissimi palloni, ma ha toccato cinque palloni nell'area piccola e andava a mille all'ora in pressione. Poi si possono sbagliare dei tocchi, lo ha fatto anche Belahyane nei primi minuti. Lo step lo abbiamo fatto giocando per 95 minuti con questa intensità a Torino".

I tanti marcatori che avete trovato sono una sua ricerca specifica?

"Se ricordate io vi dico sempre che i moduli lasciano il tempo che trovano, si devono occupare gli spazi. Quante volte avete visto i nostri centrali nell'area di rigore avversaria, questo ci sta aiutando avendo tanti giocatori che si muovono e che creano occasioni. Per questo mandiamo tanti giocatori in gol".

Ha visto la squadra che fiuta il pericolo per la sfida di domani?

"È semplice, noi abbiamo solo una strada che è quella della mentalità e della voglia, arrivare prima sul pallone e andare forte. L'errore lo contempliamo perché fa parte del gioco, poi ho giocato tante partite da allenatore e da giocatore. L'errore più grande è sottovalutare, non si può sottovalutare nessuno. Sul 2-0 col Torino il Parma ha costruito 7-8 palle gol, quante ne stiamo vedendo di partite così? Noi in sette partite abbiamo toccato tante volte con mano questa situazione e ci è andata bene. Noi dobbiamo ringraziare perché qualcuno lassù ci ha voluto bene, col Monza e il Milan abbiamo rischiato. Poi non è che si dice una cosa e poi c'è l'interruttore per accendere la luce, la luce deve essere accesa già da ieri altrimenti è troppo tardi. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, ciò che dicono gli altri nel bene e nel male non ci possiamo fare nulla. Noi dobbiamo preparare bene le situazioni e questa dovrà essere la nostra bravura".