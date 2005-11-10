Lazio, Floriani Mussolini: "Sono felicissimo, sto trovando spazio e cresco ogni partita"

22.47 - La Lazio non si vuole fermare e batte 2-1 il Parma, rimanendo così in vetta alla classifica ottenendo la settima vittoria nelle prime otto giornate. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Romano Floriani Mussolini interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.08 - È iniziata la conferenza stampa di Romano Floriani Mussolini.

Cosa aggiunge questa vittoria al tuo percorso?

"È stata una vittoria molto matura, non abbiamo trovato il gol nel primo tempo ma nell'intervallo ci siamo detti di stare calmi e siamo usciti nella ripresa".

Come stai giudicando questo tuo inizio di stagione? Cosa vi ha detto il mister all'intervallo?

"Sono felicissimo, sto avendo spazio e ce la sto mettendo tutta per migliorare partita dopo partita seguendo sempre quello che ci dice il mister. Dovevamo stare più attenti sulle seconde palle e stare più attenti in fase offensiva perché lasciavamo troppi uomini sopra palla".

Da dove nasce questa Lazio?

"Nasce dalla voglia e dalla fame, questo gruppo è una famiglia. Il mister dopo la bella vittoria con la Juventus ci ha detto di pensare al Parma e oggi ci ha subito detto di pensare alla prossima col Sassuolo".

23.11 - È terminata la conferenza stampa di Romano Floriani Mussolini.