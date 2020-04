Lazio, conto alla rovescia per tornare in campo: pianificati visite e controlli

La Lazio continua a programmare la ripresa con Lotito coinvolto in prima persona in qualsiasi passaggio che porterà agli allenamenti e poi al campo. Il presidente biancoceleste fa visita a Formello almeno una volta a settimana, ci è tornato anche mercoledì dopo la sanificazione effettuata dalla sua azienda di pulizie, la stessa che opera allo Spallanzani. Nella giornata di oggi è prevista una conference call interna alla società per gettare le basi del piano per la ripresa, con visite e controlli che lo stesso Lotito vorrebbe concludere entro la fine di aprile per essere pronto alla fase due, il ritorno in campo all'interno dei centri sportivi, già dal 4 maggio. Ovviamente, per portare avanti questo programma, servirà l'ok di Governo e FIGC che però la Lazio è convinta che arriverà in seguto all'ultima proroga di questi giorni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.