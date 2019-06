© foto di Federico Gaetano

Pedro Neto e Bruno Jordao sembrano destinati a tornare in patria. Secondo quanto riporta A Bola, infatti, il Benfica sarebbe già a un passo dall'acquisto del primo, per il quale sono pronti ben 17 milioni di euro. La trattativa, seguita in prima persona da Jorge Mendes, riguarderebbe però anche il secondo, anche se per quest'ultimo non è ancora così vicina la fumata bianca. L'attaccante e il centrocampista, arrivati alla Lazio nel 2017, non sono certamente riusciti a imporsi nel nostro calcio.