Lazio, dal rientro ad un passo a un nuovo mese di stop. Lulic spera di rientrare prima del 2021

A un passo dal rientro. Anzi no. Senad Lulic, capitano della Lazio, sembrava ormai pronto per tornare a disposizione di Simone Inzaghi dopo il grave infortunio subito a inizio 2020 e invece gli ultimi controlli hanno evidenziato un prolungamento del periodo che servirà al giocatore per tornare in campo. Un altro mese, ha confermato anche l'allenatore laziale, che dunque potrebbe ritrovare uno degli uomini spogliatoio, poco prima della fine dell'anno. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.