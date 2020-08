Lazio, David Silva da sogno a (quasi) realtà. Il decreto crescita favorisce la trattativa...

Se in una parte di Roma, quella giallorossa, tiene banco il cambio di proprietà (e l'eliminazione dall'Europa League), nella sponda biancoceleste del Tevere il tema caldo è il sogno David Silva. Che si fa sempre più concreto. Perché il 34enne spagnolo, l'uomo dei record del Manchester City, avrebbe scelto la Lazio dopo nove anni in Inghilterra. Ieri un'altra accelerata per la trattativa: tra domanda e offerta (4 milioni totali, bonus compresi) ballava almeno un milione di euro. Le parti hanno lavorato e tutt'ora continuano a farlo per accorciare la distanza. In Spagna confermano che la Lazio è in questo momento la squadra più vicina al fuoriclasse spagnolo, corteggiato in ogni modo possibile da Lotito e Tare: dall'aereo privato messo a disposizione alla casa al centro, avrà ogni tipo di benefit se decide di cedere alla corte biancoceleste.

A favorire la trattativa c'è il decreto crescita. Approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, aggiornato in seguito il 28 giugno, è stato pensato - in ambito sportivo - con l'obiettivo di ridare appeal e credibilità alle squadre italiane sui mercato internazionale. Ridandogli competitività economica. Come? Permettendo ai club di acquistare dei giocatori dall'estero con delle agevolazioni fiscali sugli ingaggi a lordo, tassati meno rispetto al passato. Dal 1 gennaio 2020 i club del nostro campionato possono dare ai tesserati una cifra netta superiore, mantenendo invariato lo stipendio lordo da pagare. Nel caso della Lazio, se si dovesse trovare l'accordo con Silva a 4 milioni di euro netti, Lotito con le tasse ne dovrebbe sborsare 5: non 8 come accadeva prima. Un bel risparmio, dunque, che potrebbe favorire l'acquisto per il top player da Champions: dopo l'eliminazione della Roma, la squadra di Inzaghi ha la certezza assoluta di partecipare alla fase a gironi.