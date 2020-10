Lazio-Dortmund 3-1, Marchegiani: "L'ha vinta Inzaghi, non ha dato profondità ai tedeschi"

vedi letture

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista 'Sky', ha così' commentato la vittoria per 3-1 della Lazio contro il Borussia Dortmund: "Ha cominciato benissimo la Lazio il suo cammino in questa Champions, aveva l'incognita di un brutto inizio di stagione e ha ritrovato alcuni giocatori, concentrazione e ritmo. Però stasera l'ha vinta soprattutto dal punto di vista tattico, non ha dato profondità al Dortmund ed è stata pericolosissima quando è ripartita in contropiede".