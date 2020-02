vedi letture

Lazio e Inter, chi davanti in caso di arrivo a pari punti? Il dato dopo il doppio scontro diretto

Chi finirebbe davanti in caso di arrivo a pari punti tra Inter e Lazio? Dopo l'1-0 conquistato dall'Inter a San Siro nel match d'andata e il 2-1 in rimonta della Lazio in quello di ritorno, le due squadre si giocheranno tutto sulla differenza reti.

Dovessero infatti chiudere la Serie A con gli stessi punti, il campionato premierebbe chi ha una differenza reti migliore generale visto che i primi due punti (Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti) sarebbero in perfetta parità.

In questo momento, la migliore differenza reti è quella della Lazio: +34. Mentre il dato dell'Inter dopo 24 giornate è +27. Di seguito nel dettaglio i criteri della classifica avulsa.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

1) Punti negli scontri diretti

2) Differenza reti negli scontri diretti

3) Differenza reti generale

4) Reti realizzate in generale

5) Sorteggio