La Lazio di Gattuso può davvero reggere in vetta alla classifica di Serie A?

La Lazio c'è. E dopo lo shock estivo della Coppa Italia con la sconfitta contro il Mantova ha voglia di stupire tutti. O meglio, di continuare a stupire. Perché l'avvio di questo campionato racconta di 7 vittorie su 8 partite, senza nessuna sconfitta, con una vetta in solitaria (almeno per qualche ora ancora) della Serie A. Meglio di così...

Ma questa Lazio può restare lassù?

"Dipende da noi", ha svicolato Gattuso. Il tecnico è consapevole dell'ottimo percorso, ma sa bene come tenere i piedi per terra: "In questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita, lassù non c'entriamo nulla, non ci tocca, ma stiamo scrivendo una piccola storia di questo club". A livello di obiettivi stagionali di inizio anno la Lazio con lo Scudetto non c'entra nulla, neanche il più ottimista dipendente della società ha pensato ad una cosa del genere nei mesi scorsi. Ma l'appetito vien mangiando e la Lazio, così come il suo allenatore, sembra particolarmente affamata.

La qualità c'è, l'entusiasmo pure. E il calendario aiuta

Che la Lazio sia una squadra di qualità è sotto gli occhi di tutti, o almeno di quelli che hanno visto anche solo una partita di questa prima parte di stagione. E l'entusiasmo c'è, al netto dell'assenza pesante dei tifosi dallo stadio Olimpico. Ora guardiamo il calendario: le prossime gare della Lazio saranno a Sassuolo, poi col Cagliari, quindi a Napoli e infine contro Lecce e Torino. Poteva andare peggio. E chissà se dopo queste 5 partite la Lazio sarà ancora lassù… "Speriamo di continuare a volare bassi e a lavorare con entusiasmo, vedremo dove arriveremo", ha chiosato Gattuso.