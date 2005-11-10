Lazio, Gattuso: "Emozionante ritrovare Gilardino, ecco cosa non dobbiamo fare"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Parma: "Ritrovo per la prima volta Gilardino da avversario, è sempre un'emozione. Era un grandissimo giocatore e da allenatore ha dimostrato cose importanti. Vinca il migliore".

Cosa si prova a guidare questa squadra?

"Per me è un piacere allenarli durante la settimana, venivano da un calcio diverso e lo hanno accettato subito. Abbiamo ancora dei blackout ma dobbiamo continuare su questa strada, a Torino abbiamo fatto uno step importante e oggi non dobbiamo sbagliare sul piano della mentalità".

Cosa servirà per evitare brutte sorprese?

"L'umiltà di non uscire dalla partita, subire l'evento che ci può stare in ogni partita. Bisogna essere bravi in questo. Se abbiamo qualche punto in più è merito di Mandas, non dobbiamo commettere questo errore".