Lazio, Gattuso: "I ragazzi ascoltano. Niente vie di mezzo, dobbiamo essere coraggiosi"

Il tecnico della Lazio Rino Gattuso ha commentato così, ai microfoni di Sky, il successo per 0-3 sul campo della Juventus.

Si sta prendendo una rivincita?

"Mi mancava lo spogliatoio, parlare coi giocatori. Non ho paura di andare, lo so che ho fatto scelte azzardate, ma sticazzi: a casa dopo un po' mi rompo le scatole. Di errori ne ho fatti, ma rifarei tutto: se oggi sono questo tipo di allenatore, vuol dire che mi hanno aiutato tanto".

Sensazioni?

"Dobbiamo frullare. Ero molto arrabbiato sia col Milan che col Monza: due partite dominate, poi ci è venuto il braccino. Prenderemo qualche imbarcata, ma sulla palla si va forte. Si continua, ma parte tutto dal lavoro settimanale".

La cosa che la sta sorprendendo di più?

"Il fatto che ascoltano, che tutto quello che prepariamo lo fanno. Dobbiamo essere più bravi ad avere più coraggio: non è una questione fisica. Anche col Mantova abbiamo fatto una buonissima partita, ma quando facciamo delle vie di mezzo diventiamo più vulnerabili. Se rubi palla, è più facile dopo creare palle gol. Questa è la cosa che mi sta piacendo di più".

La Nazionale?

"Una ferita che non andrà mai via, è stata una delusione pazzesca. Ci credevo, avevamo costruito qualcosa di buono e poi gli episodi contano. Da giocatore ho vinto anche trofei che non meritavo, da allenatore per tutto quello che ho seminato ho raccolto meno. Si soffre e si va avanti, l'importante è avere la passione: io mi diverto più che quando giocavo".