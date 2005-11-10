Lazio, Gattuso prepara la gabbia per Kolo Muani: Belahyane chiave per fermare il francese

Il pericolo numero uno per la Lazio si chiama Kolo Muani. L'attaccante della Juventus si è sbloccato nel momento peggiore per i biancocelesti, trovando due gol nelle ultime due partite, e Rino Gattuso sta preparando una strategia specifica per limitarne velocità e capacità di attaccare la profondità. Dopo gli spazi concessi nella ripresa contro il Monza, servirà una prestazione difensiva di livello superiore: perdere nuovamente le distanze potrebbe infatti esaltare proprio le caratteristiche del francese.

Provstgaard e Sutalo in difesa, Belahyane fondamentale

Davanti alla Juventus dovrebbe essere confermato Provstgaard, mentre al suo fianco è previsto il ritorno di Sutalo, considerato il centrale maggiormente affidabile per questo tipo di partita. Fondamentale sarà però anche il lavoro di Belahyane. Il centrocampista marocchino si è distinto soprattutto nella fase di non possesso nelle prime giornate e, dopo essere rimasto fuori all'esordio di Bologna quando giocava ancora Rovella, ha conquistato progressivamente un ruolo sempre più importante nel sistema di Gattuso.

La strategia della Lazio per limitare Kolo Muani

Il piano - scrive Il Messaggero - prevede una marcatura stretta su Kolo Muani per impedirgli di girarsi e puntare la porta, con l'altro centrale pronto a staccarsi in copertura e Belahyane incaricato di schermare le linee di passaggio verso l'attaccante. Una soluzione che ricorda, pur con caratteristiche differenti, quella utilizzata per limitare Gonçalo Ramos contro il Milan. Un contributo importante potrà arrivare anche da Floriani e Tavares sulle corsie, soprattutto sul piano atletico. La Lazio dovrà trovare equilibrio in entrambe le fasi per provare a conquistare contro la Juventus la quarta vittoria esterna consecutiva.