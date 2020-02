© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppietta questo pomeriggio, venticinque gol totali per Ciro Immobile sempre più trascinatori della Lazio. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Spal. "L'obiettivo è sempre quello, se arriviamo alla fine e siamo li perchè non giocarcela. Nello spogliatoi si parla di Champions, dobbiamo rimanere con i piedi per terra facendo divertire la gente. Siamo felici".