Due reti per regalare i primi tre punti alla Lazio e superare i 100 gol in Serie A: una serata perfetta quella vissuta da Ciro Immobile che, grazie alla doppietta alla Sampdoria, inizia nel miglior modo possibile la propria stagione. Una prestazione, quella dell'attaccante napoletano, da incorniciare anche se il numero 17 biancoceleste preferisce volare basso: "Avrei preferito vincere 1-0, così avremmo meno occhi addosso. Noi lavoriamo a testa bassa e pedaliamo, sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più dopo l'8° posto dell'anno scorso. Devo fare i complimenti a tutti, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo una grande squadra che continuerà a fare bene, spero che i tifosi ci seguano sempre" ha detto l'attaccante, migliore in campo a Sky Sport. Una doppietta, quella contro la Sampdoria, che permette a Immobile di superare quota 100 gol in Serie A: "Questo traguardo lo aspettavo con ansia dall'anno scorso. Mia moglie ha partorito, questa settimana è stata meravigliosa: la dedica per la doppietta va alla mia famiglia. I miei obiettivi? Non mi pongo limiti e non prometto gol, se non di uscire sempre con la maglietta sudata", ha concluso l'attaccante.