© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio in vantaggio dopo sedici minuti, di cui almeno tre spesi dal VAR, in quel di Ferrara. A portare avanti i biancocelesti è Ciro Immobile, che dal dischetto spiazza Berisha e segna il gol che vale l'1-0. Per arrivare all'assegnazione del calcio di rigore, come dicevamo, è servita una lunghissima attesa: il tocco di mano è di Tomovic ed effettivamente sul contatto con la palla non vi erano dubbi. Calvarese, dopo ampia consultazione, ha riscontrato che fossero criticati i criteri perché il tocco fosse irregolare, e anche che Parolo (in posizione sospetta) non fosse in fuorigioco attivo. Sta di fatto che dagli undici metri va Immobile e non sbaglia: SPAL 0, Lazio 1.