C'è apprensione intorno a Manuel Lazzari, rimasto a terra al 42' del primo tempo nell'amichevole odierna tra la Lazio di Inzaghi e la Primavera di Menichini. L'esterno, dolorante alla mano dopo un contrasto con Falbo, ha subito ricevuto le cure dello staff medico biancoceleste. È uscito poi dal campo per andare in clinica ed effettuare una radiografia, che chiarirà l'entità del problema. Questa la spiegazione del dottor Melli, intervenuto al canale ufficiale della società biancoceleste:

"Ha avuto un trauma non diretto ma di tipo distorsivo-lussativo al metacarpo. Adesso è in clinica per fare la radiografia, poi dopo il referto faremo una diagnosi più mirata. Vedremo se ci siano più o meno lesioni ossee, anche se il dolore è diminuito".