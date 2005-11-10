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Lazio, Isaksen sempre più protagonista: "Possiamo fare qualcosa di importante"

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:15Serie A
22.10.2026 22:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gustav Isaksen ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della Lazio. Ecco le sue parole presenti nel match program.

Sul momento della squadra
"È fondamentale continuare così, abbiamo fatto un gran lavoro fino ad ora, a Torino abbiamo fatto un partitone ma non vale niente se perdiamo con il Parma. Dobbiamo continuare e vincere anche questa".

Sul rapporto col connazionale Provstgaard
"È stata una serata bellissima per la squadra ma anche per i danesi, sono molto felice anche per il mio amico Oliver, abbiamo un bel rapporto insieme, stiamo lavorando ogni giorno e dopo gli allenamenti usciamo o stiamo a casa insieme, è bello avere un altro danese qui, è sempre bello avere un connazionale in squadra per parlare nella tua lingua e di altre cose".

Sulla sua crescita
"Lavorare sul campo e in palestra è importante, ma per me l'aspetto mentale lo è stato ancora di più, non è stato sempre semplice per me qui ma sono sempre andato oltre le sconfitte. Ho preso un mental coach che sta con me anche a casa, mi ha aiutato tanto, così come la mia fede. Ho trovato un equilibrio, sono pià sicuro dentro e fuori dal campo".

Su Gattuso
"Sto imparando tante cose, fuori e dentro al campo, è molto bello giocare con Gattuso. Dobbiamo partire forte, sennò tutte le squadre possono farti male, sarà fondamentale perché siamo consapevoli di ciò che è stato fatto a Torino ma adesso arriva il Parma. Abbiamo un grande potenziale, nello spogliatoio c'è un'atmosfera bellissima, siamo tutti felici e Gattuso è molto bravo a essere lì per tutti, sia per chi gioca sia per chi gioca poco. Possiamo fare qualcosa di importante".

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