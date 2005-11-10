Lazio, Isaksen: "Vittoria fondamentale per noi, ma dobbiamo pensare di partita in partita"
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Antonino Sergi
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ieri alle 23:57Serie A
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18.10.2026 23:57Serie A
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Le parole di Gustav Isaksen, ala della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus: "Sono molto felice della squadra, meritiamo tutto quello che abbiamo fatto. Sono molto contento davvero. Lo scorso anno è stato 2-0 e poi abbiamo pareggiato, quando Dele-Bashiru ha fatto il terzo gol abbiamo realizzato che era la verità. E' una vittoria fondamentale per noi, spero che possiamo continuare in questo modo".
Non siete ormai più una sorpresa.
"Mister ci dice sempre che non dobbiamo guardare la classifica, pensiamo di partita in partita. Non sarà facile ma dobbiamo continuare così, ci godiamo questa vittoria e continuiamo con un grande lavoro".
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