Lazio, Lazzari corre veloce: è subito protagonista del ritiro

Sarà che i nuovi acquisti suscitano sempre tanta curiosità ed entusiasmo. Sarà che il suo nome era in orbita Lazio da almeno un anno. E sarà anche perché da due stagioni brucia le corsie di tutti i campi di Serie A, sfornando assist in modo naturale (8 nell'ultimo campionato). Fatto sta che Manuel Lazzari ha già conquistato i cuori dei tifosi biancocelesti, accorsi in massa sotto le Dolomiti per vedere da vicino i propri beniamini. È uno dei più ricercati, l’esterno 25enne, oltre ai soliti noti Milinkovic e Immobile. Sanno che potrà dare tanto alla squadra, bisognosa di un elemento con le sue caratteristiche. “Daje”. “Corri forte Manuel”, gli hanno urlato ieri i tifosi alla fine della seduta mattutina.

Inzaghi lo voleva da un anno, alla fine il ds Tare lo ha accontentato. L'ha abbracciato per la prima volta mercoledì pomeriggio, quando il giocatore è arrivato a Formello. Conosce già la lingua e il campionato, si è già integrato nel gruppo. Così il tecnico non ha perso tempo e nel primo test stagionale di ieri pomeriggio - vinto 18 a 0 contro il CS Auronzo - l’ha subito schierato titolare come quinto di destra. Lui ha risposto bene: accelerazioni, slalom e assist, due (per Acerbi e Correa). Tanta comunicazione con suoi compagni, in particolare con Parolo. Gli indicava con le mani i movimenti da fare il centrocampista, che ormai conosce i meccanismi del 3-5-2 di Inzaghi come le proprie tasche. Presto li conoscerà anche Lazzari, che già corre veloce per la gioia di tutto il mondo Lazio.