Lazio, le tre richieste di Inzaghi: Izzo il sogno, Jony a un passo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Armando Izzo primo obiettivo della Lazio per rinforzare la difesa. Lo scrive l'edizione romana del quotidiano 'La Repubblica', che specifica come sia però molto difficile arrivare al difensore impegnato negli ultimi giorni in Nazionale: il presidente del Torino Urbano Cairo non lo vuole cedere e prenderà in considerazione solo offerte fuori mercato.

Le richieste di Simone Inzaghi - Quella del difensore centrale è comunque solo una delle tre richieste di Simone Inzaghi, che prima di partire per la vacanza a New York ha chiesto alla dirigenza anche un attaccante (Wesley in vantaggio su Petagna) e un esterno offensivo: per quest'ultimo tassello, a un passo Jony del Malaga.