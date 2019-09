Lazio, Luiz Felipe: "Riposiamo, contro l'Inter servirà una grande gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Parma, il giocatore della Lazio Luiz Felipe ai microfoni de La Domenica Sportiva ha detto: "La nostra squadra è un grande gruppo, abbiamo fatto una grande gara oggi e ora dobbiamo riposare perché mercoledì abbiamo un'altra gara importante. Come si affronta l'Inter? Adesso abbiamo lunedì e martedì per lavorarci, andiamo andare lì e dare il 1000% come abbiamo fatto la stagione scorsa in Coppa Italia e in campionato. Non sarà facile ma dobbiamo giocare alla grande".