Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, il martirio dei tifosi continua: la gioia per il primato, ma solo fuori dall'Olimpico

Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 10:51Serie A
19.10.2026 10:51Serie A
Fonti preferite
I tifosi della Lazio si godono il primato tra i pub della capitale e i settori ospiti degli stadi di Serie A. All'Olimpico, però, non ci tornano
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Gennaro Gattuso vola sulle ali dell'entusiasmo e sogna in grande dopo l'impresa di ieri all'Allianz Stadium contro la Juventus. La miglior partenza della storia dei biancocelesti con 19 punti nelle prime sette giornate rappresenta la più grande sorpresa di questi primi due mesi di Serie A, specialmente dopo l'eliminazione in Coppa Italia col Mantova. Gattuso ha saputo toccare le corde giuste nonostante la situazione delicata in casa Lazio, dal mercato fatto "con pochi soldi" alla contestazione dei tifosi verso la società. Contestazione che non si ferma, come più volte hanno sottolineato i sostenitori biancocelesti che vivono una situazione mai vista in precedenza. Da una parte una squadra che vola in classifica e guarda tutte dall'alto fianco a fianco con l'Inter campione d'Italia. Dall'altra un rapporto ormai logoro con la società e difficilmente recuperabile.

Lazio, come nasce la protesta dei tifosi: i risultati non cambiano la loro posizione

Non sono mai stati i risultati sportivi al centro della protesta dei tifosi della Lazio. La mancanza di prospettive future, le continue frasi di scherno e offesa da parte della proprietà nei confronti dei tifosi e la sensazione che questa proprietà non abbia la forza per competere nel medio-lungo periodo. Lo sciopero del tifo laziale è iniziato lo scorso gennaio e ha fatto il giro del mondo: dall'America all'Australia, l'Olimpico deserto ha fatto molto più rumore di qualche striscione o coro cantato nei mesi precedenti. E questo è il vero obiettivo dei tifosi laziali: porre l'accento su una situazione che, dal loro punto di vista, ha superato il limite. Dall'altra parte la società non si è mossa, da gennaio ad oggi c'è stato qualche timido approccio ma nulla di concreto. "La squadra ha bisogno di voi tifosi. È una questione da risolvere" disse il direttore sportivo Angelo Fabiani al termine del mercato estivo. "È una situazione da prendere di petto" aggiunse, ma da quel momento non c'è stata alcuna "presa di petto" o mossa da parte della società per provare a mediare. Anzi, il presidente Lotito ci ha tenuto a sottolineare come la contestazione sia, a suo modo di vedere, ingiustificata e incomprensibile: "Per me parlano i fatti. Quello che sta succedendo contro di me è fuori ogni logica".

Lazio, la protesta continua: primato condiviso tra settori ospiti e pub

La posizione dei tifosi della Lazio non cambia, anzi il primato in classifica forse accentua la questione. La domanda da porsi non è "cosa vogliono di più i tifosi della Lazio, non basta il primo posto?", quesito portato avanti anche nei giorni scorsi da chi analizza superficialmente la questione. Piuttosto bisogna domandarsi "come mai i tifosi rinunciano allo stadio anche con la Lazio al primo posto?". E se questa sarà la domanda, allora forse qualcuno potrà capire quello che sta vivendo il tifo laziale. Le risposte i tifosi le stanno dando tutte le domeniche, vissute tra pub della Capitale e settori ospiti esauriti in tutte e quattro le trasferte stagionali. La risposta è arrivata prima di Lazio-Milan, con la "scorta" di migliaia di motorini che da Formello hanno accompagnato il pullman della squadra fino a Ponte Milvio. Non oltre, non dentro l'Olimpico, perché lì si è deciso che non si entra. A "casa loro" i tifosi della Lazio hanno scelto di non esserci, rinunciano al loro posto pur di mandare un segnale al mondo esterno. E quale miglior segnale di una contestazione così visibile come uno stadio deserto e così sorprendente all'apparenza visto il primato in classifica. Non sono sei vittorie e un pareggio a garantire prospettive future in un 2026 che si chiude con un mercato estivo vissuto con la spada di Damocle del saldo zero e un 2027 che, salvo sorprese, si aprirà col mercato di gennaio bloccato. Non sono i 19 punti conquistati da Gattuso e dalla sua squadra a ricucire lo strappo provocato dalle offese e le mancanze di rispetto da parte della proprietà denunciate dai tifosi. Non basta il primato in classifica a metà ottobre a certificare la competitività della proprietà e probabilmente non basterebbe neanche una singola stagione. I tifosi, che condividono tra loro questo primato tra i pub della Capitale e i settori ospiti in giro per l'Italia, torneranno "a casa loro" il 12 dicembre per il derby, ma fino ad allora sarà ancora sciopero. Per la presenza allo stadio appuntamento fissato a martedì 27 per Sassuolo-Lazio, con Reggio Emilia che sarà la nuova tappa per l'ennesimo esodo biancoceleste.

Articoli correlati

Immagine news 1
Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine news 2
Ravanelli: "Juve irriconoscibile, Spalletti in confusione totale. Conte? Uno come lui lo vorresti sempre"
Immagine news 3
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
11:28 Serie ATMW
TMWChi è Markus Krosche? E con quale ruolo può arrivare al Milan? Tutto sul re del mercato tedesco
Immagine news 2
11:25 Serie ATMW
TMWJuventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine news 3
11:23 Serie ATMW
TMWIl VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine news 4
11:15 Serie A
Roma, Gasperini apre alla coppia Malen-Castro: possibile esperimento già contro lo Slovan
Immagine news 5
11:09 Serie A
Gaetano: "Felice del mio primo gol con l'Atalanta. Una sola parola: peccato, in tutti i sensi"
Immagine news 6
11:00 Serie ATMW
TMWRunjaic rischia grosso, ma già dall'anno scorso l'Udinese non era totalmente soddisfatta
Immagine news 7
10:52 Serie ATMW
TMWGli sfoghi di Rabiot e Bremer (e le reazioni degli allenatori): tutta la differenza tra Milan e Juventus
Immagine news 8
10:51 Serie A
Lazio, il martirio dei tifosi continua: la gioia per il primato, ma solo fuori dall'Olimpico
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Laziali sul carro di Ringhio, ma in una città del Canada il Gattuso Day esiste già dal 2007
Immagine top news n.1 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.2 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.3 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.4 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.5 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.6 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.2 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.3 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine box news Serie A Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini apre alla coppia Malen-Castro: possibile esperimento già contro lo Slovan
Immagine box news Serie A Gaetano: "Felice del mio primo gol con l'Atalanta. Una sola parola: peccato, in tutti i sensi"
Immagine box news Serie A Runjaic rischia grosso, ma già dall'anno scorso l'Udinese non era totalmente soddisfatta
Immagine box news Serie A Gli sfoghi di Rabiot e Bremer (e le reazioni degli allenatori): tutta la differenza tra Milan e Juventus
Serie B
Immagine box news Serie B Corradi ancora in bilico. Ma dirigerà lui l'allenamento mattutino della Sampdoria
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Serie C
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, intensificati i contatti con Aglietti: si cerca di limare gli ultimi dettagli per l'accordo
Immagine box news Serie C Emanuele Filiberto bacchetta i tifosi del Savoia: "Critiche anche l'anno passato, eppure abbiamo vinto"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Serie C, il programma di oggi: Citta per l'allungo, il Giugliano cerca punti dopo il cambio
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi