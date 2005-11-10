Lazio, nasce un nuovo tridente? Noslin, Pinamonti e Zaccagni tutti a segno in amichevole

Due gol per Pinamonti, un gol per Noslin e Zaccagni. Si chiude così la sosta per le nazionali in quel di Formello per la Lazio dopo le due amichevoli contro Arezzo e Juve Stabia. Il 3-3 di ieri contro i campani non preoccupa Gattuso, che anzi ha sottolineato il lavoro svolto nei tre giorni precedenti alla sfida: "Venivamo da tre giorni, a differenza di settimana scorsa abbiamo lavorato solo due giorni con le gambe un po’ piene ma ci sta, l’importante è fare le cose come si deve. Siamo stati appannati, ma ci sta". L'aspetto più interessante di queste amichevoli è però l'attacco, con Gattuso che un po' per necessità e un po' sfruttando l'occasione ha provato anche una Lazio diversa. L'esperimento sul 4-2-3-1 può essere riproposto, anche se con due mezzali del livello di Taylor e Frattesi è difficile ipotizzare un cambio di modulo.

Lazio, un nuovo tridente all'orizzonte: Noslin e Pinamonti si candidano per giocare insieme

La sosta potrebbe comunque portare a delle novità in attacco. L'infortunio di Cancellieri, ancora ai box per la ferita al ginocchio che si è procurato nei giorni di vacanza post Venezia, apre le porte a destra. Isaksen sta facendo bene con la Danimarca, ma le risposte di Noslin e Pinamonti pongono un interrogativo a Gattuso. Si può provare il tridente con l'olandese a destra e l'ex Sassuolo al centro dell'attacco? L'ipotesi non è da escludere, specialmente in vista di domenica contro il Monza. La velocità di Noslin contro una squadra che ama giocare uomo contro uomo può fare la differenza, anche se le buone prestazioni di Isaksen in nazionale portano l'ex Midtyjlland in pieno ballottaggio con Noslin. Un'idea che stuzzica Gattuso, che dalla prossima settimana inizierà a lavorare per preparare la sfida col Monza dopo questi lunghi giorni di sosta.