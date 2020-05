Lazio, nessun problema osseo per Strakosha: non preoccupa lo staff medico

Nessuna frattura al polso per Strakosha. La Lazio rassicura e smentisce le notizie circolate ieri mattina circa il presunto infortunio che il portiere si sarebbe trascinato da tempo. L’albanese, che ieri ha effettuato come tutti i suoi compagni i test d’idoneità sportiva e di controllo per il Coronavirus, ha sì un fastidio al polso, ma non si tratta di un problema osseo ma di un'infiammazione al tendine che non preoccupa eccessivamente lo staff medico biancoceleste. Sicuro di riaverlo a disposizione per il 13 giugno, se dovesse ripartire la stagione calcistica. Oltre a Strakosha, l’unico altro portiere attualmente a disposizione è Guido Guerrieri, il terzo. Il suo vice, Proto, invece è atteso a Roma oggi (Lukaku è già rientrato in settimana).